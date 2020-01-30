شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: «الفيديو المذاع حذف جزءًا من كلامي في مؤتمر الأزهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نص المحاضرة التي ألقاها خلال المؤتمر العالمى للأزهر والذي شهد سجالا بينه وبين الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مضيفًا: «فيما يلي نص الورقة العلمية لمحاضرة الأزهر، وأيضا ما أمكن الوصول إليه من تسجيل، لأنه للأسف تم اقتطاع وحذف جزء من كلامي في التسجيل المذاع».

وقال الخشت، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «ما ذكرته في المحاضرة كلام مدروس تماما وبدقة، وأعنيه تماما، وسبق التعبير عنه في العديد من أبحاثي ومؤلفاتي وتحقيقاتي لكتب التراث، والتي تنشر عبر 38 عامًا مضت والتي تجاوزت 90 كتابًا وتحقيقًا وبحثًا أكاديميًا منشورا في مجلات علمية محكمة».