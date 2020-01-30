شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: رحلات مصر للطيران تسير بشكل منتظم للصين والأطقم تمارس مهامها بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة بالطيران المدنى، إن جميع رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران للصين مازالت تسير بشكل منتظم، وجميع الأطقم الجوية تمارس مهامها بمنتهى الدقة واليقظة، ولم يتخلف أحد عن دوره وسط فريق العمل، وتقوم بتعليمات وزارة الطيران المدنى المدنى والشركة فى التعامل مع الركاب، وظهور فيروس كورونا لم يؤثر على سير الرحلات حتى الآن.

وأضافت المصادر أن جميع أطقم الضيافة الجوية تقلع للصين وجميع الدول التى أعلنت ظهور فيروس كورونا بها، يتم توقيع الكشف الطبى عليهم فور وصولهم، كما يتم تقديم توجيه النصائح والإرشادات الخاصة بكل فيروس، أو أزمة على حده، حتى يتمكن الفريق من توجيه الركاب، ولحماية أنفسهم من المخاطر، اشارت المصادر إلى الأطقم اعتادت على مثل هذه الرحلات الخطرة، وتتعامل بحرص وحذر شديد.

كانت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، أعلنت أن لديها رحلات إسبوعيه تطير إلى ثلاث مدن صينية، وهى « بكين، وجوانزو، وهانزو».

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واتخذت شركة مصر للطيران عدة تدابير وإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال انتقال المسافرين عبر رحلات الطيران.

وطالبت الشركة من أفراد الركب الطائر اتباع الاجراءات الوقائية، وهى ضرورة ارتداء كمامة على الفم والانف، واستخدام مواد للتطهير الممونة على الطائرة(hand gel والصابون).

وأكدت على الاهتمام بنظافة الأيدى وغسلها بصفه مستمرة (كل ساعتين)، وعدم تناول المأكولات ( أسماك- منتجات حيوانية- أى أصناف متوسطة الطهى) عند التواجد فى دولة الصين ،وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة مثل الأسواق عند الاقامة بدولة الصين ،وفى حالة الشعور بارتفاع درجة الحرارة برجاء التوجه لأقرب مستشفى أو مركز طبى للفحص فورًا.



