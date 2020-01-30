سامح عاشور يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سامح عاشور نقيب المحامين الحالى بأوراق ترشحه على منصب النقيب، صباح اليوم الخميس، فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير، وهتف أنصار سامح عاشور هتافات منها "النقيب هو النقيب".
وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.
ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير حتى الخميس الموافق 6 فبراير والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الاثنين الموافق 10 فبراير وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.
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