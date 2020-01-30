فتح باب الترشح فى انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وأعضاء المجلس

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

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ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .