شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعقد ورشة عمل لمواجهة كورونا للأطباء والمواطنين 10 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نقابة الأطباء عقد ورشة عمل عن فيروس كورونا للتوعية بالففيروس وكيفية المواجهة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادى الإصابة، وأيضا طرق العلاج، وذلك للأطباء والمواطنين، وسيتم أيضا دعوة النقابات الفرعية وقطاع الطب الوقائى بالوزارة ومن يرغب من الإعلام والصحفيين وذلك يوم الاثنين 10 فبراير المقبل.

كانت وزارة الصحة قد أكدت مجددًا عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا فى مصر، نافية بذلك ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى حول الاشتباه فى ظهور إصابات، كما أكدت أن هناك غرفة إدارة أزمات منعقدة على مدار 24 ساعة وتصدر بيانات رسمية على مدار الساعة بمتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الطبى التى وضعتها الوزارة للتصدى لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد. وأهابت وزارة الصحة والسكان بكل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تحرى الدقة الشديدة فى نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أى أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين. Advertisements وكانت قد وصلت فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى محافظة مطروح، فى زيارة مفاجئة وغير معلنة، لتفقد الحجر الصحى بمنفذ السلوم البرى، فى إطار جولاتها لتفقد المنافذ ومتابعة إجراءات الحجر الصحي للعائدين من الخارج، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورنا المستجد، ومن المتوقع تفقد بعض مستشفيات المحافظة، وتشهد مديرية الصحة ومستشفيات مطروح حالة من الاستنفار، عقب وصول الوزيرة بشكل مفاجئ. وكانت محافظة مطروح أصدرت بياناً صحفياً جاء فيه "رداً على انتشار شائعة وجود اشتباه فى حالة إصابة بمرض فيروس كورونا بمحافظة مطروح، تؤكد مديرية الصحة بالمحافظة، أنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، عن وجود أى حالات وبائية مشتبه فيها من أى نوع، ويتم تطبيق أعلى معايير اليقظة والتقصى والمتابعة الدائمة من جميع الأطباء فى جميع المستشفيات".

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