شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أطفال وكبار بلامأوى ينقذ مسناُ وينقله لدار رعاية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق اطفال بلامأوى لفحص البلاغ الوارد عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن تواجد مسن بلامأوى يفترش الشارع بجوار قسم شرطة الخليفة، وتوجه الفريق لمكان تواجد الحالة وتم عمل دراسة حالة أولية، حيث تبين أنه يدعى (ا . ر ) يبلغ من العمر 90 عاماً ويعانى مرض الزهايمر.

من جانبه قام الفريق باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لايداعه وعمل ملف طبى للحالة ، وتم نقله لدار عقيله السماع بالقاهرة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أطلقت حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار، حيث يرافقت الوزيرة الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثاً عن المشردين من الكبار والأطفال.