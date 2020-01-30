شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تزور مصابات حادث المنيا بمعهد ناصر وتصرف 10 آلاف جنيه لكل طبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من نقابة الأطباء مصابات حادث المنيا المحتجزات تحت العلاج فى معهد ناصر، حيث تستدعى حالتهن الصحية الاستمرار فى العلاج وإجراء عمليات جراحية.

وهن الطبيبة راعوث القس أشعياء التى أجريت لها جراحة استئصال للرحم والأنبوب والمبيض الأيسر بعد فقدها لجنينها عمره 6 أشهر متوفى وتفريغ تجمع دموى بالبطن وكسر بالفخد والحوض ومازالت فى حاجة لجراحة، والطبيبة آمنة محمد محمد أجريت لها عملية تثبيت كسر بالفخد والساق والفك، والطبيبة نوارة نبيل حمدان أجريت لها عمليات لتثبيت كسر بعظمة الفخد الأيمن وكسر بعظمة القصبة اليسرى وكسر فى الفك أيضا وتحتاج حالتهن إلى علاج يمتد لشهور.

وسلم الوفد المكون من الدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق، والدكتور أحمد فتحى أمين صندوق مساعد والدكتور أحمد صلاح عضو المجلس كل طبيبة مصابة شيك قيمته 10 آلاف جنيه من نقابة الاطباء وشيك اخر بنفس القيمة من اتحاد المهن الطبية .

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وأكدت النقابة ضرورة الاهتمام والرعاية الكاملة للطبيبات المصابات حتى استقرار حالتهن الصحية التى تحتاج لعلاج يمتد لشهور .

جدير بالذكر أن حادث طبيبات المنيا الذى وقع منذ أسبوعين نتيجة التعسف الإدارى نتج عنه ثلاث وفيات و11 إصابة خرجت 8 منهن من المستشفى بعد استقرار حالتهن ومازالت ثلاثة منهن تحت العلاج.