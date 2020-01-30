شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تشمع مقهى شهير فى حى الساحل استجابة للأهالى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لشكوى عدد من سكان منطقة الخلفاوى التابعة لحى الساحل بالقاهرة بتضررهم من الإزعاج الذى يسببه مقهى شهير بشارع عبدالقادر الرافعى بالإضافة لوجود بعض المخالفات والاشغالات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزارة تواصلت مع رئيس حى الساحل، وتم تنظيم حملة مكبرة من شرطة المرافق وإدارة الحى، ورفع الإشغالات والتاندة الخاصة بالمقهى وإزالة الإشغالات بالحديقة المقابلة للمقهى ، كما تم تشميع المقهى ومصادرة الأدوات وإيداعها فى مخزن الحى وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب المقهى، كما تم تحرير محضر اتلاف حديقة بمعرفة إدارة الحدائق كان يستخدمها المقاهي بالمخالفة .

كما تلقت الوزارة شكوى النائب محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة بالغربية من توقف مصنع تدوير المخلفات بالمحلة، بالإضافة لشكاوى عدد من المواطنين بسبب تراكم أكوام من القمامة والمخلفات وانتشار الحرائق الذاتية والروائح الكريهة بجوار الموقف المجاور لمركز الكبد ومستشفى الصدر بالمحلة وعدد من المدارس مما يهدد حياة المواطنين.

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وجه وزير التنمية المحلية، بالتواصل مع مسئولى محافظة الغربية، حيث تم على الفور الدفع بعدد من سيارات مجلس المدينة ، ورفع كميات القمامة التى كانت تنتشر أمام مدرسة عمرو بن العاص ، وتم التأكيد علي ضرورة الاستمرار في رفع القمامة بصورة يومياً من شوارع المدينة المختلفة.

وأكد مجلس المدينة أن ذلك يتم خلال ثلاث ورديات عمل يومياً يتم خلالها رفع النواتج المتولدة من القمامة و خاصة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والطرق الرئيسية والتى تبلغ يومياً حوالى 600 طن قمامة وتصل لحوالى 900 طن يومياً، وأنه يتم أيضاً عمل حملات ليلية يتم فيها رفع المتبقي من الحملات الصباحيه لرفع القمامة والمخلفات .



وفيما يخص مصنع تدوير القمامة بطريق المحلة / الجابرية، أكدت المحافظة أن المصنع متوقف عن العمل بسبب مشكلة في السيور بتاريخ 5/1/2020 و تم مخاطبة الشركة المسئولة ، وتغيير السيور وجارى اجراء تجارب تشغيل ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من التجارب ليدخل المصنع الخدمة ويقوم بأداء عمله، كما تم تحرير محضر من قبل وزارة البيئة لوجود تراكمات من القمامه داخل المصنع وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بعمل محضر أيضاً مع وزارة البيئة .