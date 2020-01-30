شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: إحياء مسار العائلة المقدسة من المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، زيارة إلى محافظة البحيرة يرافقه المحافظ اللواء هشام آمنة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير وتنمية مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون وتفقد عدد من نقاط المسار.

وذكر بيان للوزارة، اليوم، أنه من المقرر أن يزور اللواء محمود شعراوى قصر ثقافة وادى النطرون لافتتاح معرض لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومدارس التعليم الفنى ومنتجات السجاد اليدوى برشيد بالإضافة إلى جناح خاص بمنتجات أديرة وادى النطرون.

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وقال شعراوى إن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة أحد أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع أطراف متعددة على رأسها وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية الآخرى والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات، وفى ظل اهتمام ومتابعة من مجلس الوزراء ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن محافظة البحيرة تتضمن عدداً من المواقع الأثرية ضمن المسار تتمثل فى 3 أديرة بوادى النطرون وهى دير البراموس ودير الريان ودير الأنبا بيشوى ، لافتاً إلي أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات لإزالة كافة العوائق والمشكلات التى تواجه المشروع بالمحافظات بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية .

وكان الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والعلوم والمتحدث باسم الوزارة، أكد فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أنه سيتم افتتاح مسار العائلة المقدسة بعد انتهاء تطويره مطلع شهر يونيو المقبل، ليكون مواكباً لتاريخ دخول العائلة المقدسة لمصر، لافتا إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع أطراف متعددة أبرزها وزارة السياحة وأجهزة الأمن القومى والكنيسة المصرية والمحافظات المعنية.