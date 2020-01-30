لخلاف على قطعة أرض.. حبس صاحب شركة بتهمة قتل شخص وإصابة آخر بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة الجمالية، اليوم الخميس، بحبس صاحب شركة ملابس 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة بينهما على قطعة أرض بالجمالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "م. س" صاحب شركة ملابس، اتجه وبحوزته سلاح مرخص إلى قطعة أرض مقسمة لعدد من المحلات وبرفقته "مسَّاح" بدعوى حيازته لجزء منها مساحته 700 متر وبها محل ملك المجني عليه، قائلًا إنه ينوي استخراج قرار هدم للمحلات بالأرض المملوكة له.

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وأضافت التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين المتهم (صاحب شركة الملابس) ومالك المحل بقطعة الأرض، فاستل المتهم (طبنجة) من بين طيات ملابسه وأطلق على الأخير طلق ناري في البطن أودى بحياته، ثم أصاب آخر بطلق ناري في الساق، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث الجمالية لمحل الواقعة، حيث ألقت القبض على المتهم وأحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

وصرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وتسليمه لذويه لدفنه، واستعلمت عن حالة المصاب تمهيدًا لسماع أقواله حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.