مصر | المرور تواصل حملاتها على الطرق السريعة والصحراوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرور تواصل حملاتها على الطرق السريعة والصحراوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة، اليوم الخميس، حملاتها على الطرق الصحراوية والسريعة، الرابطة بين المحافظات، لتحقيق الإنضباط المروري، ورصد المخالفات المرورية، والكشف على متعاطي المواد المخدرة، السرعة الزائدة "الرادار"، والحمولة الزائدة، حفاظا على حياة مرتادي الطرق.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد المروري ونشر الأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية، السريعة، والطرق الرابطة بين المحافظات، وجميع مداخل ومخارج المحافظات، لضبط المخالفات المرورية، ومواجهة أي أعطال أو حوادث، ويتم الاتصال على رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.