مصر | المعاينة تكشف سر اندلاع النيران داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة تكشف سر اندلاع النيران داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجحت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة، أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة.

كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة تمكنت من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة لهب من شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.