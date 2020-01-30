أخبار مصر | سقوط جرحى بمواجهات متظاهرين مع قوات الأمن في العراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط جرحى بمواجهات متظاهرين مع قوات الأمن في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 15 شخصًا، اليوم الخميس، بمواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في بغداد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ووذكرت القناة، أن قوات الأمن العراقية، استهدفت بالرصاص الحي المتظاهرين بصورة مباشرة ومتعمدة، كما أصيب متظاهر بقنبلة دخانية من مسافة قريبة.

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وطالبت 16 دولة بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بإجراء تحقيق يعتد به حول استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة.

كما طالبت الدول باحترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي وناشدوا حكومة بغداد "ضمان إجراء تحقيقات يعتد بها وتطبيق المحاسبة عن مقتل أكثر من 500 وآلاف المصابين من المحتجين منذ أول أكتوبر".