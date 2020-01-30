زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة سواحل إندونيسيا فى بحر الملوك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا بقوة 5.7 درجة وقع قبالة سواحل إندونيسيا فى بحر الملوك، بحسب المركز وقع الزلزال في تمام الساعة " 23.46"، الأربعاء، بالتوقيت العالمى ، على بعد 116 كم غرب مدينة تيرنيت فى أرخبيل الملوك، وعلى عمق 15 كم.

وتعتبر أندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.

وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

وكان زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب أمس منطقة بحر الصين الشرقى دون ورود أنباء عن وقوع أية خسائر حتى الآن، وذكر مركز شبكات الزلازل الصينى - فى بيان أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 10 كيلومترات، الساعة 7:39 من صباح اليوم. Advertisements وكان زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب السبت الماضى، منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربى الصين، دون تسجيل وقوع ضحايا حتى الآن، وذكر مركز شبكات الزلازل الصينية، فى بيان اليوم، أن الهزة الأرضية ضربت محافظة دنغتشن فى مدينة تشامدو بمنطقة التبت الساعة 6:56 صباح اليوم بالتوقيت المحلى لبكين.

وحصل في عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة، والذى نجم عنه موجة تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص فى 12 بلدا مطلا على المحيط الهندى.