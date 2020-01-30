شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح فى انتخابات المحامين على منصب النقيب وأعضاء المجلس..اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ نقابة المحامين، اليوم الخميس فى تلقى أوراق الترشح فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، على منصب نقيب المحامين و أعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير.
وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.
وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.
وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .
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