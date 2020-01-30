الرئيس الأمريكى يؤسس "وحدة خاصة" لمواجهة فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم ، الخميس، تأسيس "وحدة خاصة"، لمواجهة فيروس كورونا، الذى تسبب بوفاة 170 فى الصين.
وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، سيترأس الوحدة التى ستنسق أعمالها مع مجلس الأمن القومى الأمريكى، وستضم الوحدة خبراء صحة إلى جانب وكالات حكومية فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين بالأمراض المعدية.
ومن مهام الوحدة الرئيسية رصد الفيروس والعمل على احتوائه، مع ضمان حصول المواطنين الأمريكيين على المعلومات ذات الصلة بالفيروس.
وأجلت الولايات المتحدة نحو 200 أمريكى من ووهان عاصمة إقليم هوبى الصينى، حيث تتركز معظم حالات الإصابة. ورتبت فرنسا وبريطانيا وكندا لعمليات إجلاء مماثلة.
وعرض الرئيس الأمريكى، الاثنين الماضى، تقديم أي مساعدة تحتاجها الصين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقال ترامب، الذي خاض حربا تجارية ضروسا مع بكين على مدى 18 شهرا، على تويتر: "على اتصال وثيق مع الصين فيما يتعلق بالفيروس".
وأضاف "أفادت تقارير بوجود عدد قليل جدا من المصابين في الولايات المتحدة، لكننا نراقب عن كثب،عرضنا على الصين ورئيسها شي جين بينغ تقديم أي مساعدة ضرورية، خبراؤنا متميزون".
فيما أعلنت السلطات الصحية الكندية ، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بعد أن جاءت التحاليل الخاصة بحالة مشتبه بها في مقاطعة بريتش كولومبيا إيجابية، وهي ثالث الحالات في كندا بعد حالتين في تورونتو.وقال مسؤول الصحة الإقليمية في المقاطعة، بوني هنري، إن نتائج الاختبارت جاءت إيجابية أمس الأربعاء ، لرجل في الأربعينات، الذي بقى في عزلة في منزله.
ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية جلسة مغلقة في جنيف اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الانتشار السريع للفيروس يمثل الآن حالة طوارئ عالمية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى مؤتمر صحفى، أمس الأربعاء: "تطور الفيروس في الأيام القليلة الماضية، خاصة في بعض البلدان، يثير قلقنا" مشيرا إلى ألمانيا وفيتنام واليابان، وأضاف "على الرغم من أن الأعداد خارج الصين لا تزال صغيرة نسبيا فإنها تنطوي على احتمال تفش أكبر بكثير".
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن طائرة ثانية نقلت يابانيين من مدينة ووهان وهبطت في اليابان وعلى متنها تسعة أشخاص بدت عليهم أعراض الحمى أو السعال.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة الصحة قولها إنه تم تأكيد إصابة ثلاثة يابانيين كانوا على متن الطائرة الأولى بالفيروس اليوم الخميس لكن لم تبد على اثنين منهم أي أعراض.
وتخيم تداعيات انتشار الفيروس على الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشدة حيث أوقفت الشركات رحلات العمل وألغى السياح زياراتهم.
وأوقفت شركات طيران عديدة رحلاتها ومن بينها بريتيش إيرويز ولوفتهانزا وإير كندا وأمريكان إيرلاينز.
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