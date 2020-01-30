شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى يؤسس "وحدة خاصة" لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم ، الخميس، تأسيس "وحدة خاصة"، لمواجهة فيروس كورونا، الذى تسبب بوفاة 170 فى الصين.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، سيترأس الوحدة التى ستنسق أعمالها مع مجلس الأمن القومى الأمريكى، وستضم الوحدة خبراء صحة إلى جانب وكالات حكومية فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين بالأمراض المعدية.

ومن مهام الوحدة الرئيسية رصد الفيروس والعمل على احتوائه، مع ضمان حصول المواطنين الأمريكيين على المعلومات ذات الصلة بالفيروس.

وأجلت الولايات المتحدة نحو 200 أمريكى من ووهان عاصمة إقليم هوبى الصينى، حيث تتركز معظم حالات الإصابة. ورتبت فرنسا وبريطانيا وكندا لعمليات إجلاء مماثلة.

وعرض الرئيس الأمريكى، الاثنين الماضى، تقديم أي مساعدة تحتاجها الصين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال ترامب، الذي خاض حربا تجارية ضروسا مع بكين على مدى 18 شهرا، على تويتر: "على اتصال وثيق مع الصين فيما يتعلق بالفيروس".

وأضاف "أفادت تقارير بوجود عدد قليل جدا من المصابين في الولايات المتحدة، لكننا نراقب عن كثب،عرضنا على الصين ورئيسها شي جين بينغ تقديم أي مساعدة ضرورية، خبراؤنا متميزون".

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فيما أعلنت السلطات الصحية الكندية ، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بعد أن جاءت التحاليل الخاصة بحالة مشتبه بها في مقاطعة بريتش كولومبيا إيجابية، وهي ثالث الحالات في كندا بعد حالتين في تورونتو.وقال مسؤول الصحة الإقليمية في المقاطعة، بوني هنري، إن نتائج الاختبارت جاءت إيجابية أمس الأربعاء ، لرجل في الأربعينات، الذي بقى في عزلة في منزله.