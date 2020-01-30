شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تخصص "خط ساخن" 105 للإبلاغ والاستفسار عن الأمراض الوبائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص خط ساخن برقم 105 للاستفسار والإبلاغ عن الإصابات الفيروسية المعدية، ويأتى ذلك متزامنا ارتفاع إصاباته بكورونا فيروس حول العالم خاصة دولة الصين .

وكانت استقبلت الدكتورة، هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شياوجون جنج، وزير مفوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة الصين الشعبية بمصر، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس كورورنا المستجد ncov- 2019، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور وفد من سفارة الصين الشعبية بمصر، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول آخر المستجدادت في الصين بشان فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى خطة وزارة الصحة المصرية الاحترازية للتصدي للفيروس ومنعه دخول البلاد، كما تناول الجانبان أحوال الجالية المصرية المقيمة بالصين، والجالية الصينية المقيمة في مصر، لافتًا إلى أن السفارة المصرية بالعاصمة الصينية بكين قامت بتخصيص خط ساخن للمصريين المقيمين في الصين للتواصل الدائم لتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وفي هذا الصدد، وجهت الدكتور هالة زايد، الشكر للرئيس الصينى على قراره بمنع الرحالات داخل وخارج الصين، كما وجهت الشكر أيضا للسلطات الصينة لما تقوم به من إجراءات ودعم وقائي وطبي للمصريين المقيمين في الصين، مؤكدةً أن الدولة المصرية ستقدم كافة سبل الدعم للصينيين المتواجدين في مصر لاستفادتهم من الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الحكومية أسوة بالمصريين خاصة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات بين البلدين.

وأشاد الوفد الصيني بجهود الدولة المصرية في سرعة التعامل مع الحدث، مؤكدين أن مصر من أول الدول التي اتخذت إجراءات وقائية احترازية مشددة عقب تحذيرات منظمة الصحة العالمية بالفيروس مباشرةً وأكد الوفد الصيني أن مصر لديها خبرة في التعامل مع مثل هذه الأحداث، مشيدين في هذا الشأن بما قامت به مصر في مواجهة إنفلونزا الطيور والإجراءات التي اتخذتها.