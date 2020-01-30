حدث ليلاً| الصحة ترد على أنباء إصابة مصريين بـ"كورونا" ومظاهرات رافضة لـ"صفقة القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

الصحة تنفي رصد أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في أي محافظة من محافظات الجمهورية.

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"التزمنا المنزل".. أسرة مصرية عائدة من الصين تروي كيف تعاملت مع انتشار "كورونا"

قال إبراهيم نجم، مصري عائد من الصين: "وصلت من الصين الأربعاء، وتوجهت إلى مدينة الإسماعيلية، ثم جئت إلى البرنامج"، مشيرًا إلى أنه يعمل في الصين منذ 11 عامًا، ويعيش في مقاطعة "جوانجو" جنوب الصين.

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إلغاء الحظر والإخطار المبكر.. رئيس الحجر الزراعي يكشف تفاصيل زيارة الكويت (صور)

كشف رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، الدكتور أحمد العطار، تفاصيل لقائه قيادات الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية ومجلس إدارة الاتحاد الكويتي التعاوني للجمعيات الاستهلاكية، لمناقشة سُبل دعم الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت.

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مصطفى الفقي: "القضية الفلسطينية هي قضية الفرص الضائعة"

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه عاصر العشرات من المقترحات والأفكار الخاصة بحل الصراع العربي- الإسرائيلي وإنهاء القضية الفلسطينية.

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"مش هتعلمني شغلي".. القصة الكاملة لمشاجرة طبيبين داخل غرفة عمليات بـ"بنها الجامعي"

أثارت واقعة مشاجرة بين اثنين من الأطباء بمستشفى بنها الجامعي، وتعدي أحدهما بالضرب على الآخر داخل إحدى غرف العمليات، جدل كبير، بعد ما حدث بينهما بجوار مريضة ترقد بين الحياة والموت.

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"عمل بطولي.. بس المرة الجاية هنغرَّمه".. الوزير معلقًا على واقعة قطار الإسماعيلية

علَّق كامل الوزير، وزير النقل، على واقعة احتضان أب ابنته أسفل عجلات القطار في محطة الإسماعيلية؛ لإنقاذ حياتها، قائلاً: "الأب اللي أنقذ ابنته قام بعمل بطولي، لكنه مخطئ من البداية، ولو لا قدر الله حصل لهم مكروه كانت هتبقى في الآخر السكة الحديد غلطانة، ومش كل الحوادث (السكك الحديدية) بتبقى غلطانة فيها".

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شكري ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان هاتفيًا "صفقة القرن"

بحث وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الفرنسي جان-إيف لودريان، مساء الأربعاء، تطورات القضية الفلسطينية في اعقاب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطته للسلام في الشرق الأوسط.

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ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في الصين إلى 170 حالة وتسجيل 7711 إصابة

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين اليوم الخميس إلى 170 وفاة و7711 إصابة.

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الولايات المتحدة ترسل خبراء إلى الصين للمساعدة في مكافحة "كورونا"

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاري كودلو الأربعاء إن بلاده سترسل خبراء إلى الصين للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 169 شخصا على الأقل.

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طائرات الاحتلال تستهدف مواقع في غزة

ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت غارتين على مدينة خان يونس، مساء الأربعاء.

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محاكمة عزل ترامب تنتقل إلى مرحلة الاستجواب وسط جدل حول استدعاء الشهود

تصدى أعضاء مجلس الشيوخ، لفريق الدفاع القانوني عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وممثلي الادعاء، الأربعاء، حيث انتقلت محاكمة إجراءات العزل التاريخية إلى مرحلة جديدة وتزايد الجدل الدائر حول استدعاء الشهود.

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المرصد: تركيا طلبت من فصائل موالية لها التوجه إلى ريف حلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، الأربعاء، أن مئات المقاتلين من حركة تسمى بـ"نور الدين الزنكي" سيدخلون غدًا إلى ريف حلب الغربي، بعد اتفاق مع قوات موالية لأنقرة، وبطلب من المخابرات التركية.

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الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ينتقدان صفقة القرن: طريق سريع إلى الجحيم

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، بشدة الأربعاء، ماوصفاه بخطة سلام أمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين يطلق عليها صفقة القرن.

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رفضًا لصفقة القرن.. فلسطينيون يتظاهرون في غور الأردن

تظاهر مئات الفلسطينيين، الأربعاء، على أراضي قرية تياسير في منطقة "وادي الأردن" في الأغوار الشمالية المحاذية لنهر الأردن شمال الضفة الغربية المحتلة احتجاجًا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تضع هذه المنطقة تحت سيادة إسرائيل.

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الجزائر تؤكد تمسكها بمبادرات السلام التي تقوم على حدود 1967

جددت الجزائر اليوم عبر بيان لوزارة الخارجية "دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيدة عاصمتها القدس الشرقية"، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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المسماري: تركيا نقلت 3 آلاف من المرتزقة السوريين إلى طرابلس

أعلنت أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن القوات رصدت الثلاثاء، إنزالاً لأسلحةً وآليات عسكرية تركية رست في ميناء طرابلس، مضيفًا أن عدد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا تجاوز الـ 3 آلاف عنصر، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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