مصر | نادي القضاة مصر: نسعى لتطوير قدرات الأعضاء وأسرهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي القضاة مصر: نسعى لتطوير قدرات الأعضاء وأسرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد طه المشرف على مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.

جاء ذلك ضمن اهتمام مجلس إدارة نادي قضاة مصر في رفع المستوى العلمي والثقافي، ولتيسير حصول أعضائه وأسرهم على أفضل البرامج التدريبية بأيسر الطرق؛ بالتعاون مع المراكز الحكومية المتخصصة في مجال التنمية البشرية، وما شهده النادي من أهمية الموضوعات والبرامج التى يقدمها مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، وهو أحد المراكز الحكومية لقطاع مشروعات التدريب للتنمية بوزارة قطاع الأعمال العام، ويهدف إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية ودعم الإدارة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الأعمال.

وأوضح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، أن البروتوكول شمل تنسيق التعاون في مجال البرامج التدريبية التي يقدمها المركز وتبادل الخبرات، وتنظيم المؤتمرات، وورش العمل والفعاليات المشتركة، وإجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة التي تهم الطرفين.