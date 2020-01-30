شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب ١٦ عاما.. فاروق جويدة في أمسية شعرية بمعرض الكتاب الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، الخميس ٣٠ يناير، مع الشاعر الكبير فاروق جويدة حيث يعود لأمسيات معرض الكتاب بعد غياب ١٦ سنة، تقدمها الإعلامية منى الشاذلى، بالقاعة الرئيسية ببلازا ١ في الخامسة مساء.
يذكر أن المعرض افتتحه د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمرافقة د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وعدد من الوزراء في ٢٢ يناير ويستمر حتى ٤ فبراير المقبل وتحل عليه دولة السنغال ضيف شرف، والعالم جمال حمدان شخصية المعرض، ويشارك بالمعرض ٩٠٠ دار نشر من ٤٠ دولة.
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