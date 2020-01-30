شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: جار تجميع نتائج امتحانات أولى وثانية ثانوى.. والإعلان خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جارى مراجعة وتجميع نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام الإلكترونية والورقية للفصل الدراسي الأول، موضحة أنه من المقرر أن تعلن خلال أيام، موضحة إنه سيتم إعلانها إلكترونيا وورقيا فى المدارس.

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المديريات والإدارات التعليمية انتهت من تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنه جارى رصد ومراجعة النتائج وتسجيل النتائج على موقع الوزارة من قبل التطوير التكنولوجى فى الإدارات التعليمية والمديريات.

وأوضحت المصادر أن التصحيح الإلكترونى تم الانتهاء منه وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الثانوية المعدلة قريبا خلال أيام قليلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت على المديريات التعليمية وكنترولات امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الثانوية المعدلة، على عدم إعلان نتائج تتعلق بامتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى قبل الموعد الرسمى لإعلان النتيجة، مشددة على أن من يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية.