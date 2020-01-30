التعليم: جار تجميع نتائج امتحانات أولى وثانية ثانوى.. والإعلان خلال أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جارى مراجعة وتجميع نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام الإلكترونية والورقية للفصل الدراسي الأول، موضحة أنه من المقرر أن تعلن خلال أيام، موضحة إنه سيتم إعلانها إلكترونيا وورقيا فى المدارس.
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المديريات والإدارات التعليمية انتهت من تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنه جارى رصد ومراجعة النتائج وتسجيل النتائج على موقع الوزارة من قبل التطوير التكنولوجى فى الإدارات التعليمية والمديريات.
وأوضحت المصادر أن التصحيح الإلكترونى تم الانتهاء منه وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الثانوية المعدلة قريبا خلال أيام قليلة.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت على المديريات التعليمية وكنترولات امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الثانوية المعدلة، على عدم إعلان نتائج تتعلق بامتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى قبل الموعد الرسمى لإعلان النتيجة، مشددة على أن من يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية.
وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس الثانوية بسرعة تحديد مسئول رصد الدرجات من العاملين بلجان النظام والمراقبة المختصة ، لاستلام كلمة السر واسم المستخدم من خلال صحيفة الاحوال الخاصة به والبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين قاموا بآداء الامتحان ورقيا بالصفين الاول والثاني الثانوي ، وتم الانتهاء من تقدير درجاتهم ، من خلال الموقع الالكترونى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا الإجراء سيمكنها من إرسال النتائج إلى المركز القومى للامتحانات تمهيدا لإعلانها للطلاب في الموعد الذي سيتم إعلانه لاحقا .
وكانت امتحانات الصفين الاول و الثاني الثانوي انطلقت 11 يناير الجارى إلكترونيا وورقيا ، وتم عقدها ورقيا لطلاب الصف الاول الثانوي ، و إلكترونيا لطلاب الصف الثاني الثانوي في المدارس المجهزة ، وتم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالكتاب المدرسى، حيث أدى قرابة 5 مليون طالب بالصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت طوال فترة الامتحان والتى استمرت قرابة 8 أيام.
و خصصت وزارة التربية والتعليم مراكز للتصحيح الإلكتروني لتصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، التي تم إجرائها اليكترونيًا عبر التابلت ، بينما يجري تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي التي تمت ورقيا على مستوى الإدارت التعليمية.
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