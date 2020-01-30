شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار تلقى طلبات قروض " البتلو" بالبنك الزراعى والثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس إدارة المشروع القومى لأحياء "البتلو" التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، عن مواصلة الإدارات الزراعية التابعة لقطاع الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة، أو فروع البنك الزراعى المصرى والمنتشرين على مستوى الجمهورية ومراكزها، تلقى طلبات الحصول على قرض "البتلو" للمساهمة فى زيادة انتاج اللحوم والألبان والحفاظ على الثروة الحيوانية وتقلل من الاستيراد وتوفر فرص عمل.

فيما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من خلال تشكيل لجان معاينة ثلاثية التى تضم ممثلا عن كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبنك الزراعى المصرى) لمعاينة الطلبات و معاينة المكان او الحظيرة المزمع تربية وتسمين الحيوانات فيها والتأكد من صلاحيتها للتربية والتسمين.

كان مجلس إدارة المشروع القومى لاحياء البتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على اعتماد مبلغ 37,235,000 لعدد 243 مستفيد بأجمالى عدد رؤوس ماشية 3062 رأس.

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وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن قرارات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، بمنع ذبح (البتلو) العجول البقرى والجاموسى قبل وزن 400 كجم، تسهم فى زيادة ثرواتنا الحيوانية وتحافظ عليها، وتقلل من الاستيراد، موضحا أنه بمجرد الموافقة على التمويل يتم تسجيل وترقيم وتحصين الحيوانات والتأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، من قبل اللجان المشكلة من الخدمات البيطرية، وقطاع الثروة الحيوانية، والبنك الزراعى .

ومن ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يتم تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية (متابعة مركزية) أو تتم المتابعات المحلية من خلال مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطرى واداراتهما فى محافظات الجمهورية، مضيفا أن الغرض الاساسى من لجان المتابعات هو دراسة اى مشكلة على أرض الواقع، وطرح الحلول العلمية والعملية المناسبة والفورية وانه يتم إقراض مبلغ عشرة ألاف جنيه لشراء كل رأس من الحيوانات، وخمسة ألاف جنيهاً لتغذيتها.