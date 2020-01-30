شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: مقدمو الخدمة مدربون على أعلى المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التامين الصحى الشامل الجديد منتفعى منظومة التأمين الصحى قائلا: جميع الفرق الطبية بالمنظومة مدربة على أعلى مستوى لتقديم أعلى مستوى من الجودة للخدمة الطبية.

وقال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل لليوم السابع، إن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على تدريب الفرق الطبية لضمان خدمة مميزة لجميع المنتفعين وهو ما يحقق الرضاء الكامل عن المنظومة، لافتاً إلى أن هناك استطلاعات رأى تجرى لقياس رضاء المنتفعين، متابعا، "أن من ضمن مهام الكول سنتر هو تتبع مستوى الخدمة من خلال قياس رضاء المنتفعين والوقوف على حل المشكلات حتى النهاية".

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تسجيل 43 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي خلال تفقدها لأعمال التطوير والتجهيزات بمركز صحة الزهراء، بطور سيناء، في إطار متابعة استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل المواعيد المحددة ووفقًا لأعلى معايير الجودة، موضحة أنه سيتم توفير القوى البشرية اللازمة للتشغيل، كما وجهت الوزيرة بأن تشمل الوحدة على أغلب التخصصات الطبية لخدمة أهالي المنطقة.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، مشروع إنشاء مستشفى الطور التعليمي الجديد، وشددت على سرعة الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات وفقًا للجدول الزمني المحدد، لافتة إلى أن المستشفى يقام على مساحة 30 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن هذا المستشفى سيصبح صرحًا طبيًا وفقًا لأعلى معايير الجودة الإنشائية، ويما يتفق مع أكواد البناء العالمية للمستشفيات، كما سيضم المستشفى كافة التخصصات الطبية، بما يخدم أهالي الطور ومحافظة جنوب سيناء.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.