شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المعاهد الأزهرية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، أنه تم الانتهاء أمس، من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2019-2020، ومشيرا إلى أنه يجرى الآن عملية المراجعة وسيتم إعلان النتيجة الأسبوع القادم ما بين يومى الأحد والاثنين.

وأوضح خليل لـ"الخليج 365"، أنه فور اعتماد النتيجة من الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، سيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وفى سياق متصل، كان قد اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة الثلاثاء نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حيث بلغت نسبة النجاح 72,8% وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81.9% تليها إدارة أكتوبر 81.3% ثم إدارة الشيخ زايد 79.7%.

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وأعلن المحافظ أن إدارة الهرم حصلت على المركز الأول بنسبة 81.97% وحصلت ادارة اكتوبر على المركز الثانى بنسبة 81.38%، وحصل أدارة الشيخ زايد على المركز الثالث بنسبة 79.76 %، وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الأعدادية بعد تفوقهم عقب إعلان نتيجة الشهادة الأعدادية.

وأوضح خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم أنه نسبة نجاح امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 77.72% حيث بلغت نسبة النجاح في مادتي اللغة العربية والدارسات نسبة النجاح 100% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 76.92% حيث كانت نسبة النجاح فى مادة الدراسات 100% ومادتي الرياضيات واللغة الأجنبية 96.15% .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية كانت حريصة على تصحيح الامتحانات بشكل يومى عقب انتهاء الامتحانات، لسرعة ظهور النتيجة، مؤكدا أن نسبة النجاح مرتفعة .