شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: دهان 50% من عقارات منطقة شجرة مريم بالمطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة محافظة القاهرة انتهت من دهان 50% من العقارات المحيطة بشجرة مريم بحى المطرية، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل لإعادة شجرة مريم على خريطة مسار العائلة المقدسة، وكشف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ"الخليج 365"، عن مخطط تطوير منطقة المطرية، موضحا أنه سيتم إنشاء محور مرورى من ميدان ابن الحكم والمحكمة ليمر من ميدان المطرية ويصل لمنطقة مسطرد ثم طريق بنها الحر ، كما سيتم إنشاء تفريعة من المحور تخرج من ميدان المطرية للربط مع محور روض الفرج وذلك ضمن المرحلة الثالثة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة: إنشاء المحور المرورى سينتهى خلال 3 شهور تقريبا ،وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن مخطط تطوير منطقة شرق القاهرة بالكامل، لمعالجة مشاكل المرور وربط وسائل المواصلات ببعضها من خلال شبكة الطرق ببعضها.

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أنه جارى العمل لتطوير ميدان المطرية ونقل المواقف العشوائية الموجودة به وذلك تمهيدا لإنشاء الكبارى، الجديدة، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بمحيط شجرة مريم وداخلها، لوضع المكان على خارطة السياحة وضمن تطوير مسار العائلة المقدسة.

وأكد صادق عبد المقصود رئيس حى المطرية، شرق القاهرة، أن الحى تمكن من رصف أكثر من 100 شارع فرعى ورئيسى بالانترلوك والرصف العادى، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأضاف رئيس حى المطرية لـ"الخليج 365" أن هناك خطة لتطوير شارع المطراوى ومحيط منطقة شجرة مريم لاستغلاله سياحيا، بما ينعكس علي الشكل الحضارى وتطوير الآثر.

وبدأت أعمال ترميم الشجرة المعروفة باسم "شجرة مريم العذراء" في ضاحية المطرية في العاصمة المصرية القاهرة، ووفقًا للعقيدة المسيحية القبطية في مصر، توقفت السيدة مريم العذراء والقديس يوسف في المطرية، والتي كانت قرية صغيرة في رحلتهم عبر مصر، وبحسب الأقوال استراحت السيدة مريم تحت ظل الشجرة المقدسة ثم ظهر ينبوع ماء بالقرب منها لغسل النبي عيسى.