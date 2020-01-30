شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. جامعة الفيوم تنظم أسبوع فتيات الجامعات بمشاركة 25 جامعة حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة الفيوم "اسبوع فتيات الجامعات المصرية" يوم الجمعة المقبل 31 يناير وحتى 6 فبراير2020 ، بمشاركة 25 جامعة حكومية ، ويأتى ذلك فى إطار انشطة الجامعات فى إجازة الفصل الدراسى الأول وفقا للخريطة التى وضعها الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور حفل الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بالإضافة إلى رؤساء 25 جامعة حكومية ، ونواب رؤساء الجامعات .

ويحيى حفل الافتتاح الفنان حماده هلال، وتقام فعاليات الاحتفالية باستاد محافظة الفيوم يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وتبدأ فعاليات الأنشطة لأسبوع فتيات الجامعات المصرية والتى تتنوع ما بين الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية ، على أن يتم ختام فعاليات الأنشطة يوم الخميس 6 فبراير.

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وعلى جانب آخر كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى تلقى تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف العام على معهد إعداد القادة حول الأنشطة الطلابية خلال أجازة نصف العام، وبداية الفصل الدراسى الثانى.

وأشار التقرير إلى انطلاق دورات إعداد القادة بمعهد إعداد القادة بحلوان بالجامعات لمناقشة الأوضاع الحالية ونشر الوعى الثقافى فى جميع المجالات ومحاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة والتصدى لما يثار على شبكات التواصل الاجتماعى وذلك من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة وسيتم التنفيذ خلال فبراير ومارس بمتوسط 10 أفواج.