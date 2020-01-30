مصر | قتلوه بـ"ماسورة".. المؤبد لـ6 متهمين بقتل عامل في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلوه بـ"ماسورة".. المؤبد لـ6 متهمين بقتل عامل في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في القضية رقم 2578 لسنة 2018، وحكت بالمؤبد على "إسلام.م" 20 سنة، و"أدم،ع" 27 سنة، وبالسجن 15 سنة لأربعة آخرين، لقتل المجني عليه "سلامة.م"، بعدة طعنات بأسلحة بيضاء.

تعود تفاصيل الواقعة؛ عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي بالاعتداء على المجني عليه، من قبل عدد من الأشخاص.