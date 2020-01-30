شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا الجديد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز عناوين الأخبار الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد فى مصر الرقابة الإدارية: رئيس مدينة مرسى علم حصل على رشوة لاستخراج تراخيص مفاجأة.. 61% من الإسرائيليين يرفضون خطة ترامب للسلام القوى العاملة تعلن عن فرص عمل برواتب مجزية فى فنادق بالمدن السياحية ميركل تبحث مع السيسى هاتفيا تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأزمة الليبية البرلمان الأوروبى يصادق نهائيا على صفقة "بريكست" مع بريطانيا هيئة الإذاعة البريطانية تستغنى عن مئات الوظائف لتوفير 80 مليون إسترلينى مصادر: لا صحة لوفاة مجند شرطة بميدان هارون الرشيد بمصر الجديدة إنفوجراف.. مصر والمغرب تتصدران نمو القطاع الصناعى فى شمال أفريقيا ماذا طلب الإخوان من حكومة نظيف؟.. أبو الغيط يكشف أسرار خطيرة بمعرض الكتاب وزير النقل ينفى فرض غرامة مالية على الأب الشجاع منقذ ابنته بالإسماعيلية الحكومة توافق على التعاقد لشراء احتياجات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية Advertisements القبض على رئيس مدينة مرسى علم لاتهامه بتلقى رشوة لإنهاء ترخيص منشأة وزارة الأوقاف: مبيعات الوزارة فى معرض الكتاب تتخطى 215 ألف جنيه نقابة البيطريين: 29 تنازلا و17 طعنا بقوائم المرشحين بانتخابات التجديد النصفى على جمعة: التراث له شفرات لا يحلها إلا الراسخون فى العلم بعد تعذيب طفلة فى دار أيتام.. دار الإفتاء: بكاء اليتيم يهتز له عرش الرحمن محافظة القاهرة: نقل 314 أسرة من منشأة ناصر للأسمرات والانتهاء خلال يومين دار الإفتاء: القدس والمسجد الأقصى ستبقى عربية إلى يوم الدين فتح باب التقدم للدورة الرابعة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية "التأديبية" توقف محاكمة مدير مستشفى حصل أموالا من المرضى عن خدمة الطوارئ التعليم تعلن مخاطبة المرحلة السادسة من المتقدمين للاختبارات النفسية بمسابقة العقود

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