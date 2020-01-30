شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا الجديد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز عناوين الأخبار
الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد فى مصر
مفاجأة.. 61% من الإسرائيليين يرفضون خطة ترامب للسلام
القوى العاملة تعلن عن فرص عمل برواتب مجزية فى فنادق بالمدن السياحية
ميركل تبحث مع السيسى هاتفيا تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأزمة الليبية
هيئة الإذاعة البريطانية تستغنى عن مئات الوظائف لتوفير 80 مليون إسترلينى
مصادر: لا صحة لوفاة مجند شرطة بميدان هارون الرشيد بمصر الجديدة
ماذا طلب الإخوان من حكومة نظيف؟.. أبو الغيط يكشف أسرار خطيرة بمعرض الكتاب
وزير النقل ينفى فرض غرامة مالية على الأب الشجاع منقذ ابنته بالإسماعيلية
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