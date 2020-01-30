شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر بيل جيتس توافق على خطوبتها من الفارس المصرى نايل نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت قصة الحب بين المصرى نايل نصار، وجينيفر ابنة الملياردير بيل جيتس بموافقتها على الخطوبة، والتى شغلت حيزا كبيرا من اهتمام المتابعين المصريين والعرب، على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما أن الثنائى ظهرا خلال الفترة الماضية بشكل ملفت على "انستجرام"، بخلاف جولتهما المشتركة فى كثير من الاماكن السياحية فى العالم من ضمنها زيارتهما للأهرامات.

الفارس المصرى، نايل نصار، نشر صورته جينيفر بيل جيتس وعلق :" قالت نعم.. أشعر بأنني أسعد رجل في العالم الآن. جين أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير...لا يمكنني الانتظار حتى أستمر في معًا خلال هذه الرحلة التي يطلق عليها الحياة ، وببساطة لا يمكنني أن أتخيل نفسي بدونك..أحبك أكثر مما تتخيل ، وأشكرك على جعلك تشعر كل يوم وكأنه حلم لي".





وكتبت جينيفر بيل جيتس، عبر حسابها على انستجرام:"نايل نصار، أنت فريد.. لقد اجتاحتني تمامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والضحك والمحبة معًا. نعم مليون مرة".







يشار إلى أنه قصة حب الفارس المصرى نايل نصار، وجينيفر ابنة الملياردير بيل جيتس، أخذت حيزا كبيرا من اهتمام المتابعين المصريين والعرب، على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما أن الثنائى ظهرا خلال الفترة الماضية بشكل ملفت على "انستجرام"، بخلاف زيارتهما للأهرامات، حيث سبق وأن نشر نايل نصار، نشر صورة تجمعه بصديقته جينيفر ابنة الملياردير بيل جيتس، وذلك بمناسبة "الفلانتين، حيث ظهرت جينيفر وهى تقبله، وعلق على الصورة قائلا "عيد حب سعيد كل عام" وكانت جينيفر اختارت زياتها للأهرامات مع صديقها المصرى، واحدة من أجمل لحظاتها فى العام 2018، وذلك حسبما نشرت عبر حسابها على انستجرام، فى بداية العام الجديد.