شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تؤجل افتتاح وتشغيل محطتى مترو النزهة وهشام بركات لنهاية أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة النقل تأجيل افتتاح وتشغيل محطتى مترو النزهة 1 وهشام بركات المدرجين بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث إلى نهاية إبريل المقبل بدلا من تشغيلهما للجمهور نهاية يناير الجارى، وذلك لحين انتهاء أعمال التشطيبات والاختبارات بهما، حيث طالبت الهيئة القومية للأنفاق من المهندس كامل الوزير وزير النقل التأجيل لاستكمال بعض الأعمال المتبقية بالمحطتين وهو ما وفق عليه الوزير.

وطالب وزير النقل من مسئولى الهيئة القومية للأنفاق تكثيف الأعمال من أجل سرعة افتتاح المحطتين المذكورتين مع باقى محطات الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث حتى محطة عدلى منصور، بحيث يتم تشغيلهما للجمهور عقب انهاء كافة اختبارات وتجارب أنظمة التشغيل بالمحطتين اللتين يعتبران أول المحطات العلوية بالخط الثالث.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع إنه مخطط افتتاح وتشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قبل نهاية يونيو المقبل، وهى محطتى النزهة 1 وهشام بركات بجانب محطات عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور، لافتة إلى أن جميع هذه المحطات علوية منفذة عبر جسم كوبرى ممتد، كما أن محطة عدلى منصور ستشمل إنشاء موقف للسيارات بجانب أنها ستربط مع مشروع القطار الكهربائى الرابط للعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان والجارى تنفيذه.

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وأضافت المصادر أن الهيئة القومية للأنفاق تواصل أعمال التشطيبات واستكمال نظم الإشارات والاتصالات والتحكم بالمحطات الـ 6، كما انها انتهت من مد السكة فى هذه المحطات من النزهة 1 حتى محطة عدلى منصور، مشيرة إلى أنه متوقع بعد افتتاح المحطات الـ 6 إعادة النظر فى سعر تذكرة المترو وتحريكها، إلا أن تحريكها لن يكون قبل نهاية يونيو المقبل.

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام بطول حوالى 7 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية 100%

وتعمل الهيئة على سرعة إنهاء تنفيذ ورشة للعمرة الجسيمة المجاورة لمحطة عدلى منصور والتى تعد أكبر ورشة لصيانة قطارات المترو بالشرق الأوسط، بحيث يتم الإنتهاء من تنفيذها بالكامل واستخدامها فى أعمال صيانة قطارات الخط الثالث قبل نهاية يونيو المقبل.

ومحطة النزهة 1 يقوم بتنفيذها تحالف فرنسى مصرى تقوده شركة فينسى الفرنسية، فيما يقوم بتنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة هشام بركات بالنزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كم 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى ممتد وهى محطات هشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب والمحطة التبادلية عدلى منصور بجوار موقف العاشر، حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.