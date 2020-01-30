شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقيع عقد تنفيذه مع تحالف مصرى ألمانى.. 13معلومة عن أول ميناء جاف بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع عقد إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر مع تحالف مع شركات مصرية وألمانية، ونقدم فى 13 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع وأهمية وموعد انتهاء تنفيذه. 1ـ سيتولى تنفيذ المشروع تحالف يضم شركتين مصريتين شركة ألمانية. 2ـ تنفيذ المشروع سيكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. 3ـ تنفيذ المشروع سيكون على مساحة 100 فدان. 4ـ التكلفة التقديرية للمشروع من إنشاءات ومعدات تبلغ 176 مليون دولار. 5ـ إنشاءات المشروع تشمل مبانى وساحات حاويات ومرافق وطرق وأنظمة اتصالات ومراقبة ونظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء. 6ـ معدات المشروع خطوط سكك حديد داخل الميناء ومٌعدة ريتش ستاكرز وجرارات الساحات وأنظمة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية والمركبات. Advertisements 7ـ يتكون المشروع من ساحات ومخازن وشبكة طرق داخلية وشبكة سكك حديدية داخلية وأماكن انتظار شاحنات وورش صيانة للمعدات وميزان بسكول ودائرة جمركية متكاملة ومقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية ومكاتب إدارية للهيئة العامة للموانى البرية والجافة وشركة المشروع ووكلاء الخطوط الملاحية وشركات الشحن والتخليص والنقل. 8ـ المشروع سيساهم فى تخفيف الضغط على ميناءي الإسكندرية والدخيلة ومنع تكدس البضائع والحاويات بهما بما يحقق زيادة فى الطاقة الاستيعابية بساحات التداول وتقليل زمن الانتظار للسفن خارج الميناء. 9ـ المشروع المخصص لإعادة تداول البضائع وتوزيعها سيساهم فى تخفيض تكاليف السلع على المستهلك. 10ـ المشروع سيساعد فى تخفيف العبء على الطرق الرئيسية نظراً لنقل البضائع عن طريق السكك الحديدية مما يقلل من تكاليف صيانة الطرق والحفاظ عليها. 11ـ مخطط بدء تنفيذ المشروع بداية فبراير. 12ـ تبلغ مدة التنفيذ نحو عامين. 13ـ سيوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما لا يقل عن 3500 فرصة عمل.

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