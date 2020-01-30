شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مخالفات السكة الحديد وقيمة غرامتها.. منها النزول من القطار أثناء السير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عدد من المخالفات التى تحظر هيئة السكة الحديد فعلها على الركاب ومرتادى محطات القطارات المختلفة، ووضعت لها غرامات مالية لمن يرتكب هذه المخالفات تصل بعضها إلى مبلغ 200 جنيه، واليوم السابع يرصد فيما يلى 10 معلومات أبرز المخالفات التى حددتها هيئة السكة الحديد ويتعرض مرتكبها للغرامة الفورية:

1ـ التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه 50 جنيه.

2ـ العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط وغرامتها 200 جنيه.

3 الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباته أو فى أى مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر وغرامتها 200 جنيه.

4ـ حمل الراكب أى مواد قابلة للاشتعال وغرامتها 210 جنيه.

5ـ حمل الأثقال الكبيرة التى تعرض الجمهور للمضايقة والأذى وغرامتها 210 جنيه.

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6ـ النزول أو الصعود من القطارات أثناء مسيرها أو الأماكن غير المخصصة لذلك وغرامتها 50 جنيه.

7ـ إلقاء المخالفات أو البصق داخل المحطات أو القطارات وغرامتها 50 جنيه.

8ـ عبور شريط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة وغرامتها 50 جنيه.

9ـ دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك وغرامتها 50 جنيه.

10ـ تحصيل الغرامات يكون بشكل فورى والممتنع يتم تحرير محضر له فى أقرب مكتب شرطة.

يذكر أن تحصيل الغرامات عن هذه المخالفات يأتى بجانب غرامات التذاكر والتهرب من شرائها أو استقلال القطارات بدون تذاكر حيث تبلغ غرامة استقلال القطارات الـ vip بدون تذاكر 30 جنيها، وغرامة استقلال القطارات الأسبانى والفرنساوى المكيفة بدون تذاكر 20 جنيها، وغرامة استقلال القطارات المميزة المطورة بدون تذاكر 10 جنيهات، وغرامة استقلال قطارات خطى أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو ـ شبين القناطر بدون تذاكر 5 جنيهات.