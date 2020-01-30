شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فتح شارع الأربعين ببولاق الكرور بعد غلقه سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أجهزة محافظة الجيزة حملة مكبرة بحى بولاق الدكرور، أسفرت عن فتح شارع الأربعين بعد غلقه لعدة سنوات، والعمل على تحويله لمحور مرورى جديد بشارع العشرين والمساكن وفيصل ، وذلك تحت إشراف اللواء ايهاب رشاد رئيس حي بولاق الدكرور، وبعليمات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم بولاق الدكرور .

شارك فى الحملة عبد الله نور وأسامة بشاى وسيد عبدالله ، نواب رئيس الحى، وسيد قاعود مدير الاشغالات ومجموعة كبيرة من رجال الاشغالات والمتابعة الميدانية بالحى وشرطة المرافق بحى بولاق الدكرور.

وفى سياق أخر استجاب اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، ل شكاوى المواطنين، حيث نفذ رجال الوحدة المحلية ببشتيل، بقيادة على منصور، رئيس الوحدة، بناءا على شكوي مواطن بوجود طفح مياه بشارع المسابك ببشتيل، حيث تم شفط المياه وتسليك ماسورة المياه .

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه بدراسة إعادة استغلال الباكيات المجاورة لمزلقان أرض اللواء بالعجوزة وبحث إمكانية تحويلها إلى سوق حضارى للقضاء على المظهر العشوائى الحالى لهذه الباكيات، استكمالا للمجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة بالتوسع فى إنشاء الأسواق الحضارية.

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تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها حيث استجاب خلالها لمطالب المواطنين موجها رئيس حى العجوزة ورئيس هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ حملات تجميل وتشجير للجزيرة الوسطى أسفل الكوبرى بمنطقة أرض اللواء وإجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة.

كما شدد المحافظ على رئيس حى العجوزة بتنظيم وقوف سيارات المنافذ المتحركة الخاصة ببيع السلع والمواد الغذائية أسفل الكوبرى بمنطقة أرض اللواء والتأكيد على عدم إعاقتها لحركة المواطنين، خاصة أن المنطقة تشهد حركة للمارة طوال اليوم.

أكد المحافظ أنه تم تنظيم حملات لرفع الإشغالات بشارع ترعة المجنونة أسفرت عن رفع كافه مظاهر الإشغال من على جانبى الطريق والجزيرة الوسطى مشدداً على رئيس حى بولاق الدكرور والعجوزة بمتابعة دورية للشارع وعدم السماح بتكرار تواجد أى مظهر لإشغال الطريق العام أو إعاقة لحركة المارة والسيارات.