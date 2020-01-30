شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحتفل بتنصيب أعضاء المكتب التنفيذى لمجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، احتفالية تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، الذى تدور فعالياته هذا العام حول "الاتحادات الطلابية ومهارات القرن الحادى والعشرين"، بمسرح المركز الرئيسى لاتحاد الطلاب بالعجوزة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وحضر الاحتفالية الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، ويسرى ساويرس رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، إن الأنشطة الطلابية المتنوعة تمثل احتياجًا إنسانيًا، وهدفًا تربويًا مطلوبًا، موضحًا أنها تساعد في تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير لازمة لمواصلة التعليم، وتشكل أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الطالب وصقلها، وهي تقوم بفاعلية وتأثير يدفع بهم إلى التفكير السليم، وإلى التميز في الأداء.

وأكد أن الدولة تسعى جاهدة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية، واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات الأدبية، والفنية، والرياضية، والعلمية، وجذب المهارات المصرية في الداخل والخارج من أجل العبور إلى آفاق المستقبل بسواعد أبناء مصر.

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وأضاف الدكتور محمد مجاهد أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية؛ لما لها من تأثير بالغ في إثراء العملية التعليمية، كما أنها تقدم الدعم الكامل لكل أبنائها الموهوبين في كافة الأنشطة الثقافية والفنية والعملية الرياضية وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى الكشف عن المواهب الشابة منهم وتقديم الرعاية لها والعمل على تشجيعها وتطويرها.

وقال أحمد موسى، إن العملية الانتخابية يمارسونها الطلاب على جميع المستويات بدءًا من الفصل، ومرورًا بالمدرسة والإدارة، والمديرية، ووصولًا إلى مستوى الجمهورية، ومن هذا المنطلق فإننا نربي أبناءنا على ممارسة الديمقراطية الكاملة لما لها من آثار طيبة في نفوس الطلاب، وفي إعداد جيل صالح قادر على تحمل المسؤولية وأداء الواجبات.

وخلال الحفل تم تنصيب الطالب طارق حسنى السيد همام بمدرسة "الشهيد حسن كامل العسكرية" من محافظة البحرالأحمر أمين للاتحاد، والطالبة روان حامد عزت بـ"المدرسة الفنية التجارية" من محافظة الإسماعيلية بمنصب أمين مساعد الاتحاد.

كما تم تكريم المديريات المتميزة الفائزة في أنشطة الاتحادات الطلابية وهى: البحيرة بالمركز الأول، والدقهلية بالمركز الثاني، والإسكندرية بالمركز الثالث، ودمياط بالمركز الرابع، والسويس بالمركز الخامس.