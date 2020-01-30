أصيب خلالها شرطيان.. حفظ التحقيقات في "مذبحة أوسيم"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أنهت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول، تحقيقاتها في مذبحة أوسيم التي راح ضحيتها 5 قتلى فتح عليهم صاحب مخزن النيران قبل مقتله في مواجهات مع الشرطة.

وأمرت النيابة بعد 10 أشهر من الحادث بحفظ التحقيقات لانقضاء الدعوى بوفاة المتهم.

أشارت التحقيقات أن المتهم أطلق وابلا من الأعيرة النارية صوب جيرانه ما أسفر عن مقتل 5 مواطنين وإصابة ضابط وأمين شرطة وعامل ونجله ثم اشتبك في معركة مع قوات الشرطة انتهت بمقتله علي يد قوات الأمن.

باشر التحقيقات فريق كامل ترأسه المستشار محمد شرف مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية وضم كل من طارق جودة ومحمود سكر وعمرو عباس وكلاء نيابة الحوادث آنذاك والذي انتقل إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة ثم إلى المستشفى؛ لمناظرة جثث القتلى وسؤال المصابين.

أسفرت معاينة النيابة عن العثور على جثث عدد من القتلى بينهم الجاني على الأرض بمحيط منزله كل منهم مصاب بعدد من الطلقات النارية، كما تبين وجود آثار طلقات نارية في عدد من جدران وواجهات المنازل بالمنطقة مسرح الجريمة، تولى خبراء الأدلة الجنائية في حضور النيابة العامة رفع عدد كبير من فوارغ الطلقات والمقذوفات التي أطلقها المتهم صوب المجني عليهم بالإضافة لرفع الأثار المادية والبيولوجية "الدماء" من مسرح الجريمة.

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ناقش فريق النيابة عدد من شهود العيان من أهالي الشارع كما استمعت لأقوال القوة الأمنية من ضباط، وأفراد مباحث ونظام والذين انتقلوا رفقة النقيب عمرو عطيتو معاون مباحث أوسيم الذي أصيب من رصاص المتهم حول تفاصيل الحادث.

وأشار أفراد القوة وشهود العيان أن المتهم خرج مسرعا من منزله يحمل بندقية آلية صوبها تجاه المارة وأطلق منها النيران بعشوائية ما أدى لمقتل 4 منهم وإصابة 3 آخرين ربة منزل وزوجها ونجلها البالغ من العمر 15 عاما والذي تبين أن حالته سيئة لإصابته بعدة طلقات في أنحاء متفرقة من الجسد.

وأشارت القوة الأمنية بتحقيقات النيابة أنهم انتقلوا جميعا فور تلقيهم بلاغا من الأهالي بإطلاق شخص الرصاص من سلاح آلي صوبهم وفور وصولهم قاموا بتحذير المتهم بترك سلاحه، وتسليم نفسه إلا أنه أطلق العشرات من الطلقات صوبهم ما أصاب النقيب عمرو عطيتو واحد أفراد الشرطة فبادله الضابط وأفراد القوة إطلاق النيران حتى تم قتله.

أثناء إجراء النيابة لمناظرة الجثث وسماع أقوال المصابين داخل المستشفى فارقت إحدى المصابين حياتها متأثرة بإصابتها بطلقات نارية بأنحاء متفرقة بالجسد فناظرت النيابة جثتها واستمعت لأقوال المصابين ممن سمحت حالتهم.

أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثث القتلى؛ لتحديد أسباب الوفاة كما أمرت بأخذ عينات حشوية وكيماوية من أحشاء المتهم القتيل لإجراء تحليل مخدرات له، وأرسلت فوارغ الطلقات وسلاح الجريمة الذي عثر عليه بجوار جثة المتهم إلى الأدلة الجنائية؛ لفحصها ومضاهاتها بعيار البندقية الآلية، واستدعت زوجة المتهم وأسرته لسماع أقوالهم لتحديد دوافع ارتكابه الجريمة.