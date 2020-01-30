"معصوب العينين ومكبل الأيدي".. تفاصيل اختطاف طالب من داخل منزله بالإسماعيلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طالب لخلافات مالية في الإسماعيلية.

تلقى مركز أبو صوير بأمن الإسماعيلية بلاغا من سائق 51 سنة مقيم بناحية أبو خروع دائرة المركز" بوجود خلافات مالية بين شقيقه محمد 42 سنة، وموظف 52 سنة مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية" وآخر يدعى مسعد وحضورهم لمقابلته لحل تلك الخلافات إلا أنه لم يكن متواجداً بمسكنه فطلب منهم انتظاره حتى عودته ولدى رفضهم طلب من ابنه "طالب 17"سنة اصطحابهم لإحدى المقاهي لحين عودته فتوجه الأخير صحبتهم بالسيارة خاصتهم وعدم عودته للمنزل، واتهم الموظف و"مسعد" بارتكاب واقعة اختطاف ابنه.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتي البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية والقليوبية عن قيام مجموعة من الأشخاص باصطحاب شخص معصوم العينين لداخل إحدى العقارات السكنية بدائرة قسم الخصوص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط مالك العقار " 46 سنة حلاق ومقيم بذات العنوان"، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع سائق، 37 سنة، مقيم بدائرة قسم عين شمس"، عامل، 32 سنة، مقيم بدائرة قسم الخصوص"، موظف، 38 سنة، ومقيم بدائرة قسم الخصوص "فني كاميرات" ومقيم بدائرة قسم المطرية"، عامل، 31 سنة ومقيم بدائرة قسم المطرية".

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واعترف المتهم بأنهم قاموا اختطاف المجني عليه من منطقة أبو صوير نطاق أمن الإسماعيلية نظراً لوجود خلافات مالية بين خال زوجته ووالد المجني عليه على إثر ذلك اتفق مع باقي المتهمين على التوجه لحل الخلاف مع والد المجني عليه إلا أنه لم يتقابل معهم.

فقام ومرافقيه بخطف المجني عليه واصطحابه عنوة وإخفائه بداخل العقار سكنه تم بإرشاده العثور على المختطف حال تواجده بإحدى الشقق بالطابق الخامس بذات العقار وتبين أنه معصوم العينين ومكبل الأيدي بأفيز بلاستيك و تم تحريره.

وأمكن ضبط باقي المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة (بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار - طبنجة صوت 3 أقنعة - كمية من الأفيزات البلاستيكية) وكذا السيارتان المستخدمتان في ارتكاب الواقعة.

بمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال مالك العقار أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من خال زوجته نظير حصول كل منهم على مبلغ 5 آلاف جنيه عقب مساومة أهلية المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.