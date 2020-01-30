"جثة فوق الدولاب".. تفاصيل مقتل طفلة على يد جارتها في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على ربة منزل اختطفت ابنة جارها وقتلها لسرقة قرطها الذهبي ووضعها داخل جوال بمنزلها بالبحيرة.

تلقى مركز الدلنجات بلاغا من مزارع 40 سنة مُقيم بدائرة المركز بغياب ابنته طالبة 9 سنوات عن منزلهما منذ صباح اليوم ولم يتهم أحدا بالتسبب في غيابيها.

وبالانتقال والفحص ومناقشة أهليتها قرروا شكهم في أن جارتهم ربة منزل 19 سنة مُقيمة بذات الناحية "وراء اختفاء ابنتهم وذلك لسوء سلوكها وأضافوا بأن آخر مشاهدة للطفلة كانت بصحبة جارتهم وأعقبها اصطحابها لمنزلها.

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وبينت تحريات مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة أن جارتهم "ربة المنزل" وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطها وبتفتيش مسكنها عُثر على جثة المجني عليها داخل جوال أعلى دولاب بصالة المنزل ملفوف حول رقبتها "إيشارب" وعدم وجود قرطها الذهبي وبها جروح بالأذنين وجرح وخذي بالرقبة.

وبمواجهة المتهمة اعترفت تفصيلياً بارتكابها الواقعة بدافع سرقة القرط الذهبي الخاص بالمجني عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.