أخبار مصر | خاص.. تفاصيل الكشف الأثري الجديد بالمنيا المقرر إعلانه غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. تفاصيل الكشف الأثري الجديد بالمنيا المقرر إعلانه غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على ملامح الكشف الأثري الجديد المقرر الإعلان عنه غدًا في محافظة المنيا بمنطقة الغريفة.

وأوضحت مصادر من داخل وزارة السياحة والأثار لـ "الخليج 365"، أن الكشف جاء في إطار عملية استكمال الحفائر إلى الشمال من حفائر الموسم الأول بموقع الغريفة، والتي تقع شمال منطقة تونا الجبل بحوالي 10 كم، حيث تم العثور على ذلك الكشف.

وعن تفاصيله، قالت المصادر إن الكشف عبارة عن 5 مقابر بئريه "خمسة آبار" تنتهى من أسفل بحجرة دفن عثر بداخلها على مومياوات وتوابيت حجرية وخشبية متهالكة، كما تم العثور على كمية كبيرة من تماثيل الأوشابتي، أو التماثيل المجيبة، عليها تعاويذ بالهيروغليفية، كما تم العثور على كمية من التمائم وعدد من الأواني الكانوبية "أواني حفظ الأحشاء" من الحجر الجيرى ومن الألباستر.

وأكدت المصادر أن تلك القطع واللقى الأثرية ترجع للعصر المتأخر وهي تخص أفراد من سكان مدينة الأشمونيين من عائلات كبار كهنة المعبود جحوتي.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت أنها بصدد الكشف عن تفاصيل كشف أثري جديد بمحافظة المنيا، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن كامل تفاصيل هذا الكشف غدًا الخميس في محافظة المنيا، وتحديدًا بمنطقة الغريفة - تونا الجبل.