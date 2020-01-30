أخبار مصر | التعليم تواصل تدريبات معلمي المدارس اليابانية لليوم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تواصل تدريبات معلمي المدارس اليابانية لليوم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة التربية والتعليم الفني، تدريبات معلمي المدارس المصرية اليابانية على طرق التدريس الحديثة وأنشطة التوكاتسو، لليوم الرابع على التوالي، بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزار السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكي، صباح اليوم الأربعاء، تدريبات المعلمين برفقة الأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

وقال السفير الياباني، إن تجربة المدارس المصرية اليابانية لفتت انتباه الجميع كنموذج للتعاون الياباني يحتذى به بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد" الذى عُقد في أغسطس الماضي.

Advertisements

وأضاف، أن البداية كانت مع زيارة الرئيس السيسي لليابان في 2016 وإعجابه بما رآه في مدرسة ابتدائية هناك ورغبته في إدخال الأسلوب الياباني في التعليم بمصر، وبالفعل استجابت اليابان لهذه الرغبة وقامت بإيفاد العديد من الخبراء اليابانيين، كما يتم الآن العمل على إلحاق معلمين يابانيين من ذوى الخبرة بالمدارس المصرية اليابانية لدعم مديري تلك المدارس.

وأشار إلى أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تحمل ثلاث ميزات رئيسية؛ هي أن جوهر التعليم اليابانى يكمن فى الشخصية المتكاملة للطفل وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمي 2.0 الجديد حيث يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين كما أن صيغة التعلم الجماعي تنمى مهارات التواصل مع الآخرين، مؤكدًا أن مفتاح نجاح هذا المشروع هو المعلم.

فيما أوضحت الأستاذة نيفين حمودة، أن المدارس المصرية اليابانية هى نموذج رائع للتعاون بين حضارتين؛ وأنها جزء من مشروع ضخم تتبناه الدولة لإعادة التعليم لريادته من جديد، مؤكدة على أن هذه المدارس تهدف إلى تحقيق كل من التربية والتعليم للطلاب، وأنها تؤمن أن المتدربين اليوم من معلمي ومديري ووكلاء المدارس على قدر من المسئولية وقادرين على تحقيق هدفنا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدأت تدريب معلمي ومديري ووكلاء مدارس المصرية اليابانية على أنشطة التوكاتسو والإدارة المدرسية ومن المقرر أن يتلقى المتدربين فى الأيام المقبلة تدريبات أخرى تشمل تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لديهم.