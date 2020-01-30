مصر | تجديد حبس "ماهينور المصري" 15 يوما بتهمة مشاركة "الإخوان" في تحقيق أغراضها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس "ماهينور المصري" 15 يوما بتهمة مشاركة "الإخوان" في تحقيق أغراضها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ"، مساء اليوم الأربعاء، تجديد حبس المحامية ماهينور المصري، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها وأخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، إن "ماهينور" وأخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.