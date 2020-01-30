مصر | تجديد حبس "حسن نافعة" 15يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس "حسن نافعة" 15يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، تجديد حبس أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت النيابة العامة إن "نافعة"، قام بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها مع علمه بأغراضها، وإرتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب بتلقي أموالا بقصد الإضرار بمصلحة قومية تحقيقا لأغراض جماعة الإخوان.

وتضمنت التحقيقات: "قبوله وأخذه أموالا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للدولة المصرية والإخلال بالأمن والسلم العام وذلك حال كونه موظفا عاما وتنفيذا لغرض إرهابي".

وتابعت التحقيقات: "إذاعته عمدا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، واستخدام حسابا خاصا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق".