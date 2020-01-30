مصر | ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طالب بسبب خلافات مالية في الإسماعيلية

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تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طالب لخلافات مالية في الإسماعيلية.

كان مركز أبوصوير بأمن الإسماعيلية، تلقي بلاغا من سائق -51 سنة- مقيم بناحية أبو خروع دائرة المركز، بوجود خلافات مالية بين شقيقه محمد -42 سنة-، وموظف -52 سنة- مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وآخر يدعى "مسعد" وحضورهم لمقابلته لحل تلك الخلافات، إلا أنه لم يكن متواجدًا بمسكنه فطلب منهم انتظاره حتى عودته ولدى رفضهم، طلبا من ابنه طالب -17سنة- اصطحبهم لأحد المقاهي لحين عودته، فتوجه الأخير معهم في سيارتهم وعدم عودته للمنزل، واتهم الموظف ومسعد بارتكاب واقعة خطف ابنه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارتي البحث الجنائي بأمني الإسماعيلية والقليوبية، إلى قيام مجموعة من الأشخاص باصطحاب شخص معصوب العينين لداخل إحدى العقارات السكنية بدائرة قسم الخصوص.

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وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط مالك العقار "46 سنة - حلاق - ومقيم بذات العنوان"، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع سائق "37 سنة - ومقيم بدائرة قسم عين شمس"، و"عامل - 32 سنة - مقيم بدائرة قسم الخصوص"، و"موظف - 38 سنة - ومقيم بدائرة قسم الخصوص"، و"فني كاميرات - ومقيم بدائرة قسم المطرية"، و"عامل - 31 سنة - ومقيم بدائرة قسم المطرية" حيث قاموا باختطاف المجني عليه من منطقة أبو صوير نطاق أمن الإسماعيلية، نظراً لوجود خلافات مالية بين خال زوجته ووالد المجني عليه، على إثر ذلك اتفق مع باقي المتهمين على التوجه لحل الخلاف مع والد المجني عليه إلا أنه لم يتقابل معهم.

فقام ومرافقيه بخطف المجني عليه واصطحابه عنوة وإخفائه بداخل العقار سكنه تم بإرشاده العثور على المختطف حال تواجده بإحدى الشقق بالطابق الخامس بذات العقار وتبين أنه معصوب العينين ومكبل الأيدي بأفيز بلاسيتك وتم تحريره.

وتم ضبط باقي المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة (بندقية خرطوش - و4 طلقات من ذات العيار - طبنجة صوت 3 أقنعة - كمية من الأفيزات البلاستيكية)، وكذا السيارتان المستخدمتان في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة باقي المتهمين، بما جاء بأقوال مالك العقار أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من خال زوجته نظير حصول كل منهم على مبلغ 5 آلاف جنيه عقب مساومة أهلية المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.