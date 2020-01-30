شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع حكومي لتطوير مبان بـ«وسط البلد» بالشراكة مع القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة للشركة القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، لإطلاق أول مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، في مارس المقبل، لتطوير عدد من العقارات ذات الطابع المعمارى الفريد ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة الخديوية ومنطقة وسط البلد.

وقال عبدالناصر طه، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إنه من المتوقع تجهيز عدد من الملفات بمواصفات اقتصادية جاذبة لعرضها على مطورى القطاع الخاص والمهتمين بتنفيذ تلك المشروعات، بالتنسيق مع عدد من جهات الدولة، وعلى رأسها جهاز التنسيق الحضارى.

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وشدد طه لـ«المصرى اليوم»، على هامش مؤتمر إطلاق مشروع «أصول الهرم»، بحضور باسل الحينى، رئيس الشركة القابضة للتأمين، على أنه لا نيه مطلقاً لبيع أو التفريط في أي عقارات تاريخية مملوكة للشركة، موضحا أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على تطوير تلك الوحدات ورفع كفاءتها وتعظيم العوائد الإيجارية منها، على أن يشارك القطاع الخاص في العوائد وفقاً لنموذج مالى جار إعداده.

وأضاف طه أن الشركة تعمل على تطوير مبنى مملوك لها في منطقة مصطفى كامل بالتنسيق مع محافظة القاهرة، بعد أن تم الاستحواذ على عدد كبير من الوحدات السكنية فيه، وسيتم إعادة تأجيره كمقار إدارية لعدد من الشركات الكبيرة.

وتابع العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية أن الشركة خصصت ميزانية خلال العام الحالى للاستحواذ على أكبر عدد من الوحدات بعقارات وسط البلد والإسكندرية، وتعويض المستأجرين، حتى يمكنها تنفيذ أعمال التنمية المطلوبة، متوقعاً أن يؤدى تفعيل قرار المحكمة الدستورية العليا بتحرير عقود الإيجار مع الشخصيات الاعتبارية المستأجرة سواء إداريًا أو تجاريًا مع عدم مد التعاقد، إلى تحسين عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركة التي استطاعت العام الماضى إتمام أكبر عملية استحواذ على مساحة 4 آلاف متر مربع بـ30 وحدة سكنية في عقارات وسط البلد.

وتمتلك شركة مصر للأصول العقارية ما يقرب من 400 مبنى تضم 13 ألف وحدة في 6 محافظات منها 146 عقارًا ذات طابع معمارى مميز تتركز أغلبها في وسط البلد.