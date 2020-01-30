شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول وزيرة الصحة.. «مطروح» تنفي الاشتباه بإصابة مواطن بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة مطروح، مساء الأربعاء، بعد إنهاء زيارتها إلى الإسكندرية للمرور على وحدات الحجر الصحى بالمطارات والمنافذ البحرية والبرية.
وأكدت محافظة مطروح عدم وجود أي حالات اشتباه بفيروس كورونا الجديد في المحافظة، بعد تردد شائعة للاشتباه في حالة إصابة بالوباء في نطاق المحافظة.
وذكرت مديرية الصحة في مطروح أنه لا صحة لما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لوجود أي حالات وبائية مشتبه بها من أي نوع.
وأضافت المديرية أنها تطبق أعلى معايير اليقظة والتقصي والمتابعة الدائمة من جميع الأطباء في جميع المستشفيات.
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