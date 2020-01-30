شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقابر كهنة الإله «تحوت».. الإعلان عن كشف أثري جديد في المنيا الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعلن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم، خلال زيارته إلى المنيا، عن كشف أثرى جديد بالمنطقة الأثرية فى الغريفة غرب ملوى. وقال مسؤول أثرى فى المنيا، إن «العنانى» سيعلن عن العثور على مقبرة أثرية جديدة، وذلك بعد عامين من الكشف الأثرى الذى تم الإعلان عنه فى فبراير 2018، والذى شهد اكتشاف مقابر كهنة الإله «تحوت» وهو المعبود الرئيسى للإقليم الـ15 وعاصمته الأشمونين، ومقبرة أخرى لعائلة كبيرة تضم عددًا من التوابيت الضخمة المختلفة الأحجام والأشكال.
وتتضمن زيارة وزير السياحة والآثار للمنيا، تفقد كنيسة السيدة العذراء الأثرية بجبل الطير ومنطقة آثار البهنسا، وهى عبارة عن قطعة أثرية مفرغة بالجبل أقامت العائلة المقدسة بداخلها لمدة 3 أيام، ولم يطرأ عليها أى تغيير أو تعديل منذ القرن الرابع الميلادى، وبها معمودية داخل العمود منحوته بالصخر، وتضم بئر ينخفض ويرتفع مع منسوب النيل، وبها سبيل كان يتم رفع المياه له، وهيئة «يونيسكو» حددتها كثانى مكان بعد دير المحرق له أهمية تاريخية دينية فى مصر، إذ يزورها مليونا شخص سنويًا.
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