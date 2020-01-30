شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يطلب رد «هيئة الأنفاق» على مقترح مد «المترو» من المنيب إلى أبوالنمرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأربعاء، بدراسة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم حمودة، بمد خط مترو الأنفاق من المنيب إلى أبوالنمرس بالجيزة، مع تأجيل البت في الطلب لحين موافاتها بالرد من الهيئة القومية للإنفاق خلال شهر بمدى جدوى المقترح.

وقال النائب إبراهيم حمودة مقدم المقترح إن هناك اختناقا كبيرا بمنطقة المنيب وقرب أبوالنموس بمسافة لا تزيد على 3 كيلومترات، ومد الخط سيقضى على مشكله الاختناق المرورى.

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من ناحية أخرى ناقشت اللجنة عدة اقتراحات مقدمة من النواب خاصة بمشاكل الترع والمصارف بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

وطالب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بتغطية الترع والمصارف بقرى مركز الزقازيق، في ظل تحقيق التنمية والتطوير وتهيئة البيئة المناسبة في الريف المصرى في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وخطط التنمية المستدامة وخلق جيل من الشباب والأطفال يتناسب مع إعادة صياغة الإنسان المصرى.

وأضاف النائب: «هذه المصارف مصدر للتلوث والجراثيم للقرى التي تعد بمثابة كنز المستقبل.. أنا مش عارف المسؤولين بيناموا إزاى في بيوتهم والمصارف بالشكل ده».

وقال أحمد عيد مدير الصرف بمحافظة الشرقية إن هناك ضوابط لتقنين المصارف يجب توافرها خاصة أنها مصارف للرقعة الزراعية، وتابع: «مش ذنبى إن كل شويه حد ييجى يعتدى عليها، بإلقاء المخلفات وأقعد أحرر محاضر كل شوية».