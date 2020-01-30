شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للكهرباء» تنفذ أولى تجارب «تشغيل العدادات الذكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أولى تجارب برنامج العدادات الذكية الذي يتم تنفيذه بمدينة العبور في القليوبية، في إطار توجه قطاع الكهرباء لتحويل شبكات توزيع الكهرباء لشبكات ذكية.

وشارك في التجارب الدكتور خالد الدستاوى، العضو المتفرغ بالشركة القابضة للكهرباء لشؤون شركات التوزيع، وحسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة، وقالوا إن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالى، وهى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك والتحكم بشكل كامل بها، إذ ترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، كما يجرى العمل حاليا على إنشاء 47 مركز تحكم على 5 مراحل في شبكات توزيع الكهرباء تغطى جميع أنحاء الجمهورية، تتضمن المرحلة الأولى منها 5 مراكز. وقال «عفيفى» إن الشركة قامت بتركيب 20 ألف عداد ذكى في مدينة العبور من إجمالى 50 ألف عداد مخصص للشركة تركيبها في إطار تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب نحو 250 ألف عداد ذكى بنطاق 6 شركات توزيع، إذ إنه من المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية- نحو (30 مليونًا)- بأخرى ذكية ومسبقة الدفع.