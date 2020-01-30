شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: الفلسطينيون دفعوا أغلى فاتورة دم في العصر الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن القضية الفلسطينية قضية الفرص الضائعة، موضحًا أن الفلسطينيين «دفعوا أغلى فاتورة دم في العصر الحديث ولا يمكن المزايدة عليهم».

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أضاف «الفقي» في برنامج «يحدث في مصر» على «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن مصر دفعت الكثير من أجل القضية الفلسطينية، ولا يستطيع أحد المزايدة على دورها، مؤكدًا أننا الآن أمام طرح وإصرار من الإدارة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس مكتبة الإسكندرية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يستغل القضية الفلسطينية سياسيًا وهذا ليس عيبًا، موضحًا أن أنه لا بد للعرب أن يناقشوا ويبحثوا «صفقة القرن» بموضوعية، وأن يكونوا جزءًا من الحل.

ولفت «الفقي» إلى أن الطابع الديني لا يخدم القضية الفلسطينية ويحول الموضوع لقضية مشاعر متبادلة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى عربية وإسلاميًا ولكنه يخشى أن تتحول إلى قضية دينية.