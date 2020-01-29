شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: الدولة تسعى لبناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن الدولة تسعى جاهدة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية، واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات الأدبية، والفنية، والرياضية، والعلمية، وجذب المهارات المصرية في الداخل والخارج من أجل العبور إلى آفاق المستقبل بسواعد أبناء مصر.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء الأربعاء، خلال تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، الذي تدور فعالياته هذا العام حول «الاتحادات الطلابية ومهارات القرن الحادي والعشرين»، بمسرح المركز الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، نيابة عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والأستاذ يسري ساويرس، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، وعدد من قيادات الوزارة.

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وقال الدكتور محمد مجاهد إن الأنشطة الطلابية المتنوعة تمثل احتياجًا إنسانيًا، وهدفًا تربويًا مطلوبًا، موضحًا أنها تساعد في تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير لازمة لمواصلة التعليم، وتشكل أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الطالب وصقلها، وهي تقوم بفاعلية وتأثير يدفع بهم إلى التفكير السليم، وإلى التميز في الأداء.

وأضاف «مجاهد» أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية؛ لما لها من تأثير بالغ في إثراء العملية التعليمية، كما أنها تقدم الدعم الكامل لكل أبنائها الموهوبين في كافة الأنشطة الثقافية والفنية والعملية الرياضية وغيرها من الأنشطة؛ بالإضافة إلى الكشف عن المواهب الشابة منهم وتقديم الرعاية لها والعمل على تشجيعها وتطويرها.

وقال إن العملية الانتخابية يمارسونها الطلاب على جميع المستويات بدءًا من الفصل، ومرورًا بالمدرسة والإدارة، والمديرية، ووصولًا إلى مستوى الجمهورية، ومن هذا المنطلق فإننا نربي أبناءنا على ممارسة الديمقراطية الكاملة لما لها من آثار طيبة في نفوس الطلاب، وفي إعداد جيل صالح قادر على تحمل المسؤولية وأداء الواجبات.

وخلال الحفل، تم تنصيب الطالب طارق حسني السيد همام بمدرسة «الشهيد حسن كامل العسكرية» من محافظة البحر الأحمر أمين للاتحاد، والطالبة روان حامد عزت بالمدرسة الفنية التجارية، من محافظة الإسماعيلية بمنصب أمين مساعد الاتحاد.

وتم تكريم المديريات المتميزة الفائزة في أنشطة الاتحادات الطلابية وهي:، البحيرة بالمركز الأول، والدقهلية بالمركز الثاني، والإسكندرية بالمركز الثالث، ودمياط بالمركز الرابع، والسويس بالمركز الخامس.