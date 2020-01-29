شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التعليم تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الدكتورة يسرا علام، مستشار وزير التربية والتعليم للتسويق والإتصال السياسي، على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في قسم الإعلام من جامعة القاهرة.

Advertisements

تضمنت رسالة الدكتوراه موضوع بحث يشغل قضية هامة في المجتمع، وهي دراسة تحليلية للنظم الإعلامية في البلاد الانتقالية مثل بولندا والمجر وروسيا وألمانيا.

أشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، وتكونت لجنة التحكيم من الأستاذ الدكتور حسين أمين، أستاذ الجامعة الأمريكية، ورئيس مركز الأدهم لإذاعة والتليفزيون، والدكتورة نرمين ﺍﻟأﺯﺭﻕ، الأستاذ بقسم الصحافة بكلية إعلام القاهرة.

وهنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة يسرا علام لحصولها على درجة الدكتوراه، مشيراً إلى أنها من الشخصيات المجتهدة والناجحة، مشيرًا إلى نجاحها في الحملات المبتكرة التي قامت بها في الوزارة مثل حملة «أنا ضد التنمر» وحملة «بالهداوة مش بالقساوة».